Rasoio elettrico Braun per barba e capelli sempre in ordine (38€)

Per una rasatura perfetta e veloce, il rasoio elettrico Braun 8-in-1 è la scelta ottimale ad un costo così basso. Un prodotto completo e versatile, grazie all’ampia selezione di accessori studiati meticolosamente per rifinire barba, capelli, orecchie e naso. In sostanza, un vero must have per la cura personale.

L’offerta sta per terminare, sfrutta quest’occasione ed effettua il tuo ordine su Amazon: grazie ad uno sconto irripetibile del 22%, il rasoio elettrico Braun potrà essere tuo ad un prezzo di appena 38 euro anziché 49 euro.

Nuovo sconto per il rasoio elettrico Braun 8-in-1

Il rasoio elettrico Braun offre una lama affilata che garantisce risultati eccellenti in ogni passata, per una rasatura confortevole su viso, barba e testa. Con pettini fissi da 1 mm e 2 mm, oltre a due pettini scorrevoli (3-21 mm), la lunghezza desiderata è sempre a portata di mano. Non sarai vincolato alla presa di corrente per utilizzare questo rasoio elettrico: la potente batteria Ni-MH assicura un’autonomia di 80 minuti senza fili e la possibilità di lavare l’apparecchio con acqua corrente ne semplifica la pulizia.

Progettato per durare nel tempo, il rasoio elettrico Braun è un alleato irrinunciabile per curare al meglio il tuo aspetto e rispondere con immediatezza alle tue esigenze di styling. Non manca inoltre la pratica custodia per riporlo comodamente in bagno. Segui l’istinto, prima che i modelli disponibili finiscano, ed aggiungi al carrello il tuo nuovo rasoio elettrico Braun risparmiando 11 euro: lo riceverai a casa in men che non si dica e senza spese di consegna.