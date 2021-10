Rabona Mobile: ritorna la Pressing 71 a 5,99€

Ritorna per pochi giorni una delle più chiacchierate promozioni del virtuale più “calcistico” che c'è. Stiamo parlando della tariffa Pressing 71 di Rabona Mobile, disponibile a meno di 6 euro al mese.

Rabona Mobile Pressing 71: i dettagli

La promozione in questione gode di un pacchetto composto da minuti e SMS senza limiti in Italia e verso tutti e 71 Giga di traffico dati in 4G a soli 5,99 euro ogni mese. L'MVNO tutto italiano utilizza le medesime frequenze LTE di Vodafone con delle prestazioni di velocità fino a 60 Mbps per quanto riguarda il download e di 30 Mbps per l'upload.

Ricordiamo che la promozione a meno di 6 euro mensili è disponibile per chi attiva una nuova utenza con Rabona ed anche per chi intende cambiare operatore. Inoltre, questo operatore virtuale non applica vincoli di alcun genere.

Per quanto concerne il roaming, invece, il bundle voce disponibile in Italia è usufruibile anche in tutt'Europa, mentre, quello dati ha un quantitativo minore di internet a disposizione. Stiamo parlando nello specifico di 3,5GB.

Costi ed altro

Il costo di attivazione ammonta a soli 4 euro. La SIM però ha un corrispettivo iniziale pari a 19,99 euro se richiesta online altrimenti 25€ se attivata in negozio. Inoltre, acquistando questa tariffa l'operatore erogherà alla prima ricarica 25 euro bonus, utilizzabili solo per navigare o chiamare a consumo.