Questo Tablet Samsung è perfetto a questo prezzo (e ha anche la PENNA!)

La S Pen è la vera chicca del Galaxy Tab S6 Lite, fornendo un’esperienza di scrittura precisa, simile a quella di una vera penna. Con i suoi 4.096 livelli di pressione, si adatta perfettamente a diverse attività come prendere appunti, disegnare o creare contenuti creativi. Grazie all’applicazione Samsung Notes potrai prendere appunti, disegnare e creare contenuti creativi in modo intuitivo. Funzionalità come l’evidenziazione del testo e la conversione del testo in formato digitale aggiungono ulteriori strumenti utili per migliorare la produttività.

Lo schermo ampio da 10,4″ del Galaxy Tab S6 Lite offre una visualizzazione dinamica e coinvolgente, perfetta per goderti contenuti su piattaforme come YouTube Premium o Netflix con tutta la tua famiglia. I due speaker, supportati da Dolby Atmos & Sound by AKG, regalano un’esperienza audio potente e ben bilanciata.

La batteria a Ricarica Rapida da 7.040 mAh del Galaxy Tab S6 Lite consente fino a 13 ore di visualizzazione, garantendo che tu possa goderti il tuo dispositivo senza preoccuparti di rimanere a corto di batteria.

Il design sottile e elegante, con un corpo in metallo di soli 7mm, caratterizza il Galaxy Tab S6 Lite. La presenza di 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 1 TB, offre poi tutto lo spazio necessario per i tuoi contenuti e le tue app.