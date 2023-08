Questo smartwatch è ASSURDO: 100 sport e telefonate dal polso (23€)

Questo smartwatch, a questo prezzo, è semplicemente un regalo. Perfetto per monitorare i tuoi allenamenti, ti accompagnerà anche nel controllo della salute e nella gestione delle notifiche in arrivo sullo smartphone. Ancora, potrai sfruttare il tuo potenziale persino per parlare al telefono, grazie alla funzionalità di chiamata in vivavoce.

In gran sconto, adesso hai la possibilità di portarlo a casa a 23€ circa appena: spunta il coupon in pagina su Amazon e completa rapidamente l’ordine per approfittarne, lo prendi con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Gigante il display, che è da ben 1,85″ con ottima visibilità. Un prodotto di qualità, ricco di funzioni. Usalo per controllare la salute, a disposizione hai il monitoraggio del battito cardiaco, della qualità del riposo notturno, della qualità di ossigeno nel sangue e non solo.

Ancora, sfrutta le 100 diverse modalità sportive disponibili per tenere traccia delle tue performance mentre ti alleni: potrai sempre controllare i dati, direttamente all’interno dell’applicazione per smartphone.

Se arrivano notifiche, leggile in tempo reale, direttamente dal polso. Allo stesso modo, rispondi alle chiamate e inviane di nuove: puoi usare il tuo wearable come un vero e proprio sistema di vivavoce.

Non perdere la straordinaria occasione del momento: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per avere questo straordinario smartwatch a 23€ circa appena da Amazon. Lo ricevi con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.