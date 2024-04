Questo smartphone Xiaomi costa 107€ su Amazon: è un OTTIMO ACQUISTO (6/128 GB)

È il momento giusto per acquistare lo Xiaomi Redmi 13C. Lo smartphone in questione, infatti, viene ora proposto al prezzo scontato di 107 euro nella variante da 6 GB di RAM e 128 GB di storage, grazie a questa nuova offerta Amazon. Lo sconto, valido solo per un breve periodo, è disponibile di seguito.

Xiaomi Redmi 13C: a questo prezzo è da prendere subito

La scheda tecnica del Redmi 13C è completa. Tra le specifiche troviamo un display IPS LCD da 6,74 pollici a cui si affianca il SoC MediaTek Helio G85, uno dei chip più potenti disponibili in questa fascia di prezzo.

Da notare che il SoC viene affiancato da 6 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh. Lo smartphone è stato già aggiornato ad Android 14. Tra le specifiche troviamo anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone è dotato anche del supporto Dual SIM.

Il Redmi 13C è uno dei modelli più interessanti di Xiaomi per la fascia bassa del mercato: il rapporto qualità/prezzo è molto elevato e chi cerca un dispositivo di fascia bassa può guardare con grande interesse a questo prodotto che permette di spendere poco senza rinunciare a ottime prestazioni generali.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Redmi 13C al prezzo scontato di 107 euro. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e aggiungere poi lo smartphone al carrello. La promozione sarà valida solo per un breve periodo di tempo.