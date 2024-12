Questo smartphone Android potrebbe stupirvi con una batteria da 8000mAh

Il 2025 sarà un anno cruciale per il mercato degli smartphone, con diverse novità già in arrivo da produttori come Realme, OPPO e iQOO. Mentre negli Stati Uniti la stagione dei dispositivi Android di punta deve ancora entrare nel vivo, i mercati globali e cinesi hanno già accolto modelli come Realme GT7 Pro, OPPO Find X8 Pro e iQOO 13.

Oltre a vantare i chipset di ultima generazione, questi smartphone puntano su batterie dalle capacità eccezionali, superando quelle di molti altri competitor. Con un modulo da 6.500 mAh, Realme GT7 Pro domina la scena, seguito da iQOO 13 con una batteria 6.150 mAh e dal Find X8 Pro con un modulo 5.910 mAh.

A titolo di confronto, gli iPhone 16 Pro Max e la serie Galaxy S24 si fermano rispettivamente a 4.685 mAh e 5.000 mAh.

Realme GT8 Pro: uno smartphone con batteria spaventosa

Stando alle anticipazioni fornite da Digital Chat Station, Realme starebbe valutando batterie ancora più capienti per il suo prossimo smartphone top di gamma: Realme GT8 Pro. Le opzioni considerate includerebbero un modulo da 7.000 mAh con ricarica rapida da 120 W (carica completa in 42 minuti), uno da 7.500 mAh con ricarica a 100 W (55 minuti) ed una terza alternativa da 8.000 mAh con ricarica a 80 W (70 minuti). Considerando la batteria da 8.000 mAh, tempi di ricarica di poco superiori all’ora risulterebbero straordinari, superando molte delle soluzioni attualmente sul mercato.

Un dettaglio chiave di questa possibile innovazione risiede nell’utilizzo delle batterie al silicio, già presenti sullo smartphone Realme GT7 Pro, che assicurano maggiore durata ed ottimizzazione energetica, rendendo realistico l’obiettivo di un telefono capace di funzionare per giorni senza essere ricaricato. Tuttavia, affinché questa rivoluzione delle batterie raggiunga il pubblico globale, è necessario che anche produttori come Apple, Google e Samsung adottino questa tecnologia. Nel frattempo, l’attesa per smartphone come OnePlus 13, con una batteria da 6.000 mAh, potrebbe offrire agli utenti statunitensi un assaggio di questa nuova generazione di dispositivi.