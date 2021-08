Questo robot da cucina, con il suo eccellente motore da 1500W, è pronto a lasciarti esterrefatto. Un gioiellino poco rumoroso con 6 programmi di utilizzo e una ciotola super ampia da 4,5 litri.

Il tuo nuovo alleato in cucina è in gran sconto su Gshopper: puoi averlo a 75€ appena invece di 189€. Lo sconto totale è del 60%. Come fare? Metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “E0520E9850”. In più, godi anche di spedizioni super rapide e gratis da magazzino europeo. Pochissimi pezzi in promozione.

Eccellente robot da cucina in gran sconto

Un'impastatrice professionale, dotata di design eccezionale con tanto di piedini a ventosa per fissarlo alla superficie d'appoggio: in questo modo, quando preparerai le tue leccornie non si muoverà e rimarrà stabile.

La ciotola in acciaio INOX è l'ideale per mantenere stabile l'impasto mentre lo prepari: sceglie l'accessorio più consono per quello che devi creare. Una frusta? Un gancio K oppure uno a farfalla? Dipende! Inserisci quello che ti serve, aggiungi gli ingredienti nella ciotola e avvia questo gioiellino: puoi scegliere fino a 6 velocità e non dovrai preoccuparti di sporcare in giro. Infatti, a proteggere la cucina c'è l'utilissimo paraschizzi, che naturalmente è rimovibile e lavabile.

Il potente motore da 1500W ti garantirà di arrivare sempre al risultato perfetto per ogni tipo di impasto. Infatti, il segreto è tutto nella forza del robot, soprattutto quando si tratta di gestire impasti più duri. Ecco, complici i 6 programmi differenti, con questo gioiellino non sarà un problema trovare l'intensità di lavoro migliore per ogni ricetta.

Insomma, un prodotto top di gamma – questo ottimo robot da cucina con funzione di impastatrice – che ora porti a casa a prezzo ridicolo. Mettilo subito nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “E0520E9850”. Le spedizioni sono super rapide e gratis, garantite da magazzino europeo. Non perdere la ghiotta occasione di Gshopper: i coupon attivabili sono pochissimi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home