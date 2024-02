Questo potente Mini PC è in offerta su Amazon a soli 157€

Il Mini PC Teclast N20 è un dispositivo incredibilmente leggero e compatto, con dimensioni di 11,7 cm × 11,7 cm × 4,1 cm e un peso di 412 g. Con il supporto VESA incluso, è possibile appenderlo dietro il monitor per risparmiare spazio sulla scrivania, rendendolo ideale per i viaggi di lavoro e l’uso in ufficio. Oggi può essere tuo ad appena 157€, grazie al coupon sconto da 30€: per riscattarlo ti basta spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

Non fatemi ingannare dalle sue dimensioni: il Teclast N20 è anche incredibilmente potente ed efficiente. Dotato del processore Intel Jasper Lake N5095 di 11a generazione, questo mini PC offre prestazioni elevate con un consumo energetico ridotto. La presenza di un SSD PCI-e 3.0 ad alta velocità NVMe da 512 GB assicura avvii rapidi dei programmi.

Il Teclast mini PC supporta la risoluzione UHD 4K e consente di collegare fino a tre display con due porte HDMI e una porta TYPE-C completa, offrendo una varietà di opzioni di connettività. Le porte includono anche USB 3.2, uscita cuffie da 3,5mm e porta Ethernet RJ45. Supporta inoltre Wi-Fi ac dual-band a 2,4 e 5 GHz e Bluetooth 5.0.

Con 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di SSD PCie M.2, questo mini PC offre prestazioni elevate per l’home office, la navigazione web 4K e l’intrattenimento multimediale. La ventola silenziosa da 15W TDP garantisce un raffreddamento efficiente e silenzioso, mentre il case monoblocco in lega di alluminio assicura la longevità del prodotto. Non farti scappare l’offerta di Amazon e acquistalo subito a questo prezzo incredibilmente vantaggioso!

