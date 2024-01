Questo PC Portatile costa solo 209€: un PREZZO DA CAPOGIRO

Quest’offerta è dedicata a chiunque sia alla ricerca di un buon portatile e non ha voglia di spendere tanto. Questo Jumper ha tutte le carte in regola e un prezzo da capogiro. Parliamo di soli 209,99€ grazie allo sconto folle del 58%. È davvero uno sconto importante se consideriamo che il prezzo base si attesta sui 499,99€.

Tutte le caratteristiche del PC portatile

Il portatile di Jumper offre un’esperienza visiva coinvolgente attraverso il suo display ampio da 16 pollici. La risoluzione di 1920 x 1200 pixel garantisce testi nitidi e immagini vivide, mentre il rapporto schermo/corpo del 93% amplia l’area di visualizzazione, creando un ambiente ideale per l’osservazione di film, il gioco o il lavoro.

Al cuore di questo laptop, il processore Intel Celeron J4105 Quad-core garantisce prestazioni potenti e reattive. In grado di gestire applicazioni impegnative come la modifica video e la grafica 3D, la scheda grafica Intel UHD Graphics 600 assicura prestazioni grafiche adeguate per la riproduzione di video HD e giochi casuali.

La batteria da 38.000 mAh ha una durata di 7-8 ore in condizioni di uso intensivo. Questo si traduce in una giornata intera di lavoro, gioco o intrattenimento senza il timore di rimanere senza energia. Le due porte USB 3.0, la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 mm e la porta HDMI offrono flessibilità per collegare a qualsiasi dispositivo. Grazie al Wi-Fi dual band e al Bluetooth 4.0, puoi anche connetterti senza fili a reti e dispositivi.

L’audio coinvolgente è garantito dai quattro altoparlanti stereo di alta qualità. Questi offrono un suono potente e coinvolgente, permettendoti di godere appieno di film, musica e giochi con dettagli sonori ricchi.

Fai tuo il portatile per soli 209,99€ invece dei classici 499,99€ di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.