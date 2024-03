Questo notebook Lenovo con 16 GB di RAM costa 499€ su Amazon: è IMPERDIBILE

Se siete alla ricerca di un notebook di ottima qualità e con un prezzo contenuto, le Offerte di Primavera di Amazon hanno una proposta adatta alle vostre necessità. Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è disponibile in offerta al prezzo scontato di 499 euro. La versione in sconto è dotata del processore Ryzen 5 7520U affiancato da 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Per accedere all’offerta, valida solo per un breve periodo, è necessario premere sul box riportato qui di sotto.

Lenovo IdeaPad Slim 3 con 16 GB di RAM: minimo su Amazon

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è il notebook giusto su cui puntare oggi. Tra le specifiche troviamo l’ottimo processore Ryzen 5 7520U affiancato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD. Da notare anche un dispaly da 15,6 pollici con risoluzione Full HD che completa il comparto tecnico.

Il notebook ha una tastiera full size con layout italiano ed è dotato del supporto alle reti Wi-Fi 6. C’è anche il sistema operativo Windows 11 disponibile “di serie”. Da notare un sensore di impronte digitali oltre a una dotazione di porte completa con 2 USB- A, 1 USB-C con supporto Power Delivery e Display Port 1.2, e una HDMI.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Lenovo IdeaPad Slim 3 al prezzo scontato di 499 euro. Si tratta di un nuovo minimo storico. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile in sconto tramite il box qui di sotto.