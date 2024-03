Questo notebook HP in offerta a 369€ è un OTTIMO ACQUISTO (anche in 5 rate)

Se siete alla ricerca di un notebook economico e completo da comprare in occasione delle Offerte di Primavera di Amazon vi segnaliamo un’ottima promozione dedicata all’HP 15S nella versione dotata del processore AMD Ryzen 3 5300U, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Questa versione del notebook è ora acquistabile al prezzo scontato di 369 euro, raggiungendo così il nuovo minimo storico. Per gli utenti abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, il notebook è disponibile anche con pagamento in 5 rate mensili. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HP 15S in offerta a 369 euro su Amazon: è il notebook da comprare a poco prezzo

Il notebook di HP proposto in offerta oggi è dotato del processore Ryzen 3 5300U affiancato da 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Da notare anche un pannello da 15,6 pollici, con risoluzione Full HD.

Il noteobok ha il sistema operativo Windows 11 “di serie” ed è dotato di una tastiera full size con layout italiano. Ci sono tutte le caratteristiche giuste per poter ottenere prestazioni più che soddisfacenti a fronte di una spesa contenuta.

