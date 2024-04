Questo monitor da 27 pollici è in offerta ad un prezzo molto competitivo

Questo monitor da 27 pollici della Koorui offre un equilibrio perfetto tra qualità dell’immagine, prestazioni e prezzo accessibile. Attualmente è in offerta su Amazon a 105,99€, rispetto al prezzo originale di 128,25€.

Dotato di un pannello VA, offre una qualità dell’immagine eccellente, caratterizzata da colori vividi e contrasti profondi. Il rapporto di contrasto di 3000:1 garantisce neri intensi e bianchi brillanti, rendendo ogni dettaglio nitido e distintivo. Con una copertura del 99% dello spazio colore sRGB, questo monitor è anche una scelta ottima per i professionisti della grafica e della fotografia che necessitano di una riproduzione fedele dei colori.

La risoluzione Full HD e la frequenza di aggiornamento di 75 Hz offrono immagini fluide e dettagliate, ideali per il multitasking, la visione di film e il gioco. Il tempo di risposta di 5 ms minimizza il motion blur, assicurando una visualizzazione chiara durante le scene di movimento rapido, sia che stai lavorando su grafiche complesse o giocando ai tuoi titoli preferiti.

Il design moderno del monitor senza cornice non solo aggiunge un tocco di eleganza al tuo spazio di lavoro, ma ottimizza anche l’area visiva, rendendo questo monitor una scelta perfetta per configurazioni multi-schermo. La funzione di inclinazione regolabile migliora ulteriormente l’ergonomia, permettendoti di adattare l’angolo di visione a seconda delle tue necessità per un comfort prolungato.

Questo monitor da 27 pollici è un’opzione affidabile che propone ottime prestazioni ad un prezzo molto competitivo. Non farti scappare l’offerta e acquistalo a solo 105,99€.