Questo monitor da 27 pollici di LG è al MINIMO STORICO su Amazon

Chi è alla ricerca di un nuovo monitor per il proprio PC può puntare sulla nuova offerta Amazon dedicata al monitor LG 27ML60SP. Si tratta di un ottimo monitor da 27 pollici con risoluzione Full HD che può essere ora acquistato al prezzo scontato di 129 euro. Si tratta del minimo storico per questo monitor su Amazon. Per accedere all’offerta è possibile sfruttare il box qui di sotto.

Monitor LG in offerta su Amazon: 27 pollici e un ottimo prezzo

Il monitor LG 27ML60SP è la soluzione giusta per acquistare il miglior monitor per PC per rapporto qualità/prezzo. Si tratta di un monitor con pannello IPS da 27 pollici caratterizzato da risoluzione Full HD, refresh rate di 75 Hz e tempo di risposta di 1 ms.

Il monitor ha anche speaker stereo da 10 W e include varie uscite video, tra cui due HDMI 1.4 oltre a una VGA. C’è anche un’uscita audio per collegare casse esterne. Il monitor, inoltre, è dotato del supporto al montaggio VESA, per un collegamento facile al muro e a vari accessori. In questo momento, la proposta di Amazon per il nuovo monitor LG è la soluzione migliore per tutti gli utenti alla ricerca di un ottimo monitor per il proprio PC.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il monitor LG da 27 pollici descritto in precedenza con un prezzo scontato di 129 euro. Si tratta dell’offerta giusta: a questo prezzo, infatti, è impossibile trovare un monitor così completo e con questa dimensione del pannello. Per sfruttare l’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.