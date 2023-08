Questo monitor curvo di MSI costa solo 99€ su Amazon: è un VERO AFFARE

Il monitor MSI Pro MP242C è protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo minimo storico. Grazie alla promozione in corso, infatti, il monitor è ora disponibile al prezzo scontato di 99 euro. Si tratta di un ottimo prezzo, considerando le specifiche del modello. Il monitor è dotato di un display curvo da 24 pollici con risoluzione Full HD e speaker integrati e rappresenta la soluzione ideale in tantissimi contesti di utilizzo. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

MSI Pro MP242C in offerta 99 euro è un best buy su Amazon

Il monitor MSI Pro MP242C può contare su un rapporto qualità/prezzo davvero al top. Il monitor è dotato di un display da 24 pollici con pannello curvo e risoluzione Full HD. Da segnalare anche un refresh rate massimo di 75 Hz.

Il monitor è dotato di speaker integrati oltre che del supporto VESA, ideale per il montaggio facilitato del modello. Il pannello ha tecnologia VESA con una copertura del 98% della gamma sRGB. Ci sono anche i filtri Less Blue Light. Tra le specifiche troviamo porte HDMI e VGA per il collegamento a qualsiasi tipo di dispositivo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare MSI Pro MP242C al prezzo scontato di 99 euro. Lo sconto porta il monitor al nuovo prezzo minimo storico. Si tratta, quindi, di una promozione davvero conveniente che consente l’acquisto di un ottimo monitor con una spesa minima. Per accedere alla promozione è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.