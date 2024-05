Monitor LG UltraGear da 27", prezzo bomba: su Amazon a meno di 230€

Il monitor LG UltraGear 27GR75Q è un monitor da gaming con un ottimo rapporto qualità prezzo: oggi è in offerta su Amazon con un imperdibile sconto del 18% sul suo normale prezzo di listino. Lo paghi solamente 229,99€.

Se cerchi un monitor con ottime performance e adatto a dare il meglio con i giochi competitivi – ma non solo – ti suggeriamo di puntare proprio su questo modello. Ma facciamo prima un passo indietro e vediamo le sue specifiche principali.

Il monitor ha un display IPS da 27 pollici con risoluzione QHD (2560 x 1440) e offre un tasso di aggiornamento di 165Hz con un tempo di risposta di 1ms (GtG), ideale per un’esperienza di gioco fluida e reattiva. È compatibile sia con NVIDIA G-SYNC che con AMD FreeSync Premium, il che aiuta a ridurre il tearing dello schermo e a migliorare l’esperienza complessiva di gioco​.

Una delle principali attrazioni del 27GR75Q è il suo supporto per HDR10 e la copertura del 99% dello spazio colore sRGB, che garantisce una qualità dell’immagine vivida e accurata. Il monitor include anche funzionalità avanzate per il gaming come il Black Stabilizer, che migliora la visibilità nelle scene scure, e il Dynamic Action Sync, che riduce il lag di input per una risposta più immediata agli input del giocatore.

Nonostante si posizioni come un’opzione economica all’interno della linea UltraGear di LG, il 27GR75Q non scende affatto a compromessi in termini di qualità o prestazioni: non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!