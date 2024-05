Monitor AOC 24 pollici e risoluzione Full HD: scrivania al TOP con 80€

Un Monitor firmato AOC che ne vale totalmente la pena. Utilizzo quotidiano e svago? Questo prodottino completa la tua scrivania e ti fa passare ore e ore davanti allo schermo senza mai dubitare dell’acquisto. 24 pollici e risoluzione avanzata, cosa aspetti?

Lo sconto che è andato online su Amazon è ottimo. Ribasso del 22% che fa scendere il prezzo di listino ad appena 84,99€ per una spesa che rimane alla portata di tutti. Collegati ora in pagina.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono sia gratuite che rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Monitor AOC 24 pollici: perfetto per un utilizzo quotidiano

Ci sono diversi monitor sul mercato che rispondono a diverse esigenze. Se vuoi un prodotto che possa essere messo sulla tua scrivania per un utilizzo quotidiano, questo monitor AOC va più che bene. Se, ad esempio, lavori in smart o lavori da casa o ti piace goderti streaming e video vari nel tempo libero, non avrai alcun problema.

Hai uno schermo da 24 pollici con risoluzione Full HD e colori vividi. Il pannello non solo è dotato di Flicker Free ma è anche a bassa emissione di luce blu per tutelare e salvaguardare la tua vista.

Conta che il resfresh rate di 75Hz è ideale per tutti gli utilizzi sopracitati. Per il gaming dovresti cercare qualcosa in più, ma se è occasionale vai alla grande ugualmente.

Usa il piede che ti viene fornito od opta per l’attacco a braccetto o al muro grazie all’attacco VESA predisposto.

Non perdere un secondo in più e collegati al volo su Amazon per acquistare, con un solo click, il tuo monito AOC da 24 pollici a soli 84,90€, ora disponibile con sconto del 22%.

