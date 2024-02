Questo monitor BenQ da 27" (e 100Hz) è in offerta su Amazon ad un OTTIMO prezzo

L’offerta attuale su Amazon per il monitor BenQ GW2790E è un’opportunità imperdibile per coloro che cercano un monitor di alta qualità a un prezzo conveniente. Con uno sconto che lo rende disponibile a soli 175€, questo monitor offre una serie di caratteristiche avanzate che lo rendono ideale per una varietà di utilizzi.

Questo monitor offre una frequenza di aggiornamento di 100Hz, che assicura un’esperienza visiva fluida e reattiva, perfetta per i gamer e per chiunque cerchi una risposta rapida ai cambiamenti sullo schermo.

Inoltre, il monitor BenQ GW2790E è dotato di diverse modalità colore, tra cui le modalità Coding e ePaper, che garantiscono una leggibilità chiara e il benessere degli occhi anche dopo lunghe sessioni di utilizzo. Queste modalità aiutano a ridurre l’affaticamento visivo e a proteggere la salute degli occhi.

Grazie alle scorciatoie per input diversi, è possibile passare facilmente dal lavoro al gioco con un solo tasto, rendendo questo monitor estremamente versatile e adatto a una varietà di utilizzi.

La tecnologia Low Blue Light Plus è un’altra caratteristica importante di questo monitor, in quanto filtra le radiazioni blu-violette dannose per gli occhi, garantendo al contempo colori vividi e realistici.

La tecnologia Brightness Intelligence regola automaticamente la luminosità del monitor in base ai contenuti visualizzati e all’illuminazione circostante, garantendo sempre un’esperienza visiva ottimale.

Il monitor BenQ GW2790E offre un’ottima combinazione di prestazioni e funzionalità a un prezzo accessibile, rendendolo una scelta eccellente per chiunque cerchi un monitor di qualità superiore senza spendere una fortuna. Non farti scappare questa occasione, e acquistalo subito ad un ottimo prezzo!