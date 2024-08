Questo incedibile capitolo di Super Mario per Switch crolla del 42%!

Se eri alla ricerca del tuo prossimo platform da giocare su Switch, nulla batte Super Mario. Ebbene, grazie allo sconto Amazon del 42%, potrai prendere New Super Mario Bros. U Deluxe in versione Nintendo Switch per soli 40,71€, anziché gli originari 69,99€!

Tutte le caratteristiche di New Super Mario Bros. U Deluxe

Questo gioiellino per Nintendo Switch ti offre ben 164 livelli ricchi di azione, piattaforme da saltare e segreti da scoprire. Che tu sia un fan sfegatato dell’idraulico più famoso al mondo o un giocatore platform alle prime armi, non rimarrai deluso.

Oltre ai celebri baffi di Mario e Luigi, potrai vestire i panni di altri amati personaggi come Toad, Ruboniglio e Toadette, ognuno con le proprie abilità uniche. Ruboniglio, il nostro coniglio preferito, è praticamente indistruttibile: un vero toccasana per chi vuole affrontare l’avventura con più calma. E che dire di Toadette? Trasformata in Peachette grazie alla Super Corona, potrà fluttuare nell’aria e superare gli ostacoli più insidiosi con eleganza.

Il divertimento è raddoppiato con due avventure in un solo gioco! New Super Mario Bros. U e New Super Luigi U ti offriranno ore e ore di gameplay, con livelli sempre nuovi e sorprendenti.

E se ami giocare con i tuoi amici, sarai felice di sapere che il titolo supporta fino a quattro giocatori in locale, permettendovi di collaborare o gareggiare per raggiungere la fine del livello!

Insomma, New Super Mario Bros. U Deluxe per Nintendo Switch è davvero uno dei migliori capitoli della saga: un vero e proprio platform in salsa rinnovata. Fallo tuo a un prezzo di soli 40,71€, risparmiando il 42%!