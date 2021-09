Questo drone 4K è un vero SPETTACOLO: solo 39€ (sconto 66%)

Un eccezionale drone, dotato di camera 4K, perfetta per riprese foto e video ad alta quota. Un gioiellino che porti a casa a prezzo assurdo da Gshopper oggi e non solo: le spedizioni sono veloci e gratis, direttamente da magazzino in Italia. Risparmi il 65% e lo porti a casa a 39€ invece di 119€: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “EE538499C4”. Sii veloce però: pochissimi coupon attivabili.

Uno spettacolo di drone 4K in gran sconto su Gshopper

Un gioiellino, bello esteticamente e studiato per essere super compatto quando non lo utilizzi. Pieghi le 4 ali e lo porti in giro senza problemi, direttamente all'interno della custodia, che ricevi in dotazione insieme al tuo dispositivo.

Super semplice da pilotare, il controller è facilissimo da usare e non solo. Infatti, il tuo drone è dotato di supporto al WiFi, che ti permetterà di effettuare un collegamento allo smartphone. Sai perché? Semplice, in questo modo gestisci ogni aspetto del device e godi in tempo reale delle immagini riprese dal drone mentre questo è in volo.

Il tuo smartphone lo agganci direttamente al controller, così da avere una vera e propria stazione di controllo mentre usi il tuo gioiellino. Fino a 12 minuti di volo con una sola ricarica. Ben 12 minuti di puro divertimento, ma non è tutto: in omaggio ricevi la seconda batteria, così da raddoppiare il tempo di volo in un'onica sessione.

Non perdere l'occasione di portare a casa un vero e proprio portento. Questo drone con riprese 4K è un prodotto decisamente interessante e – se consideri tutti gli accessori in dotazione – il prezzo offerta di Gshopper è imperdibile. Per accaparrartelo a 39,99€ appena – invece di 119€ – tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e inserire il codice “EE538499C4” prima di completare l'ordine. Le spedizioni sono veloci e gratis, direttamente da magazzino in Italia. L'offerta è a tempo, i coupon limitati: sii veloce.