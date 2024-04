Questo Chromebook di HP costa solo 209€ su Amazon: è un AFFARE (-40%)

Se siete alla ricerca di un nuovo Chromebook dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, in questo momento, c’è un’offerta Amazon da cogliere al volo. Il laptop HP Chromebook 14a, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 209 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, senza interessi, con carta di debito. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto e aggiungere il modello al carrello. Il Chromebook è venduto e spedito da Amazon.

HP Chromebook 14a: a questo prezzo è quello giusto

Il Chromebook di HP è uno dei modelli più interessanti della sua categoria. Tra le specifiche troviamo:

un display IPS da 14 pollici con risoluzione Full HD

con risoluzione Full HD un processore Intel Celeron N4120 con CPU Quad-Core

con CPU Quad-Core 4 GB di memoria RAM

64 GB di storage

una webcam 720p

Si tratta di un modello di riferimento per la fascia di prezzo intorno ai 200 euro. Con queste condizioni, infatti, il Chromebook di HP non può che essere considerato come uno dei modelli più interessanti da comprare per chi cerca un buon notebook, completo e reattivo ma con una spesa ridotta.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HP Chromebook 14a al prezzo scontato di 209 euro invece di 349 euro. Si tratta di uno dei migliori modelli sul mercato in questa fascia di prezzo. Da notare che il laptop è acquistabile anche con pagamento in 5 rate senza interessi, con carta di debito. Per sfruttare la promozione basta seguire il link qui di sotto.