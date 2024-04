Questo Chromebook di ASUS costa meno di 200€ su Amazon: è un AFFARE

Acquistare un nuovo Chromebook non è mai stato così conveniente: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile puntare sull’ottimo ASUS Chromebook CX1 che ora viene proposto al prezzo scontato di 199 euro. Il notebook è acquistabile anche con un pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e pagando con carta di debito. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui sotto.

ASUS Chromebook CX1: un’ottima offerta da Amazon

Acquistare un Chromebook economico non è semplice. Il miglior modello su cui puntare a meno di 200 euro, in questo momento, è l’ottimo ASUS Chromebook CX1. Questo laptop con Chrome OS è dotato di processore Intel Celeron N4500 oltre che di 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

Da segnalare anche la presenza di un display da 14 pollici dotato di risoluzione Full HD. Il Chromebook è dotato di una finitura in colore Argento, con un design elegante e cornici ridotte su tre lati. Il modello pesa 1,47 chilogrammi. Gli utenti possono sfruttare anche le app del Google Play Store.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare ASUS Chromebook CX1 al prezzo scontato di 199 euro. Il notebook in questione può essere acquistato anche optando per il pagamento in 5 rate mensili che Amazon mette a disposizione di alcuni utenti selezionati.

Per sfruttare la promozione in corso basta seguire il link qui di sotto. Il Chromebook è ora al prezzo minimo storico ed è venduto e spedito direttamente da Amazon.