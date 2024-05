MacBook Air (2024) da 13" con M3: il laptop per TUTTI a 1199€ è IMPERDIBILE

Il meraviglioso MacBook Air (2024) con processore Apple Silicon M3 e schermo da 13 pollici, si porta a casa oggi ad un prezzo irrisorio. Pensate che da 1349,00€ potrà essere vostro con soli 1199,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Ci sono tantissimi vantaggi se prenderete questo portatile da Amazon adesso quindi non lasciatevelo sfuggire. Il modello in questione ha ben 256 GB di SSD interno, 8 GB di memoria unificata ed è in colorazione Mezzanotte. La tastiera ha il comodissimo Touch ID per l’autenticazione al device e c’è l’ottima webcam FaceTime HD a 1080p.

MacBook Air (2024): ecco perché comprarlo

Andiamo con ordine: il potentissimo processore Apple Silicon M3 è costruito con un nodo architettonico a 3 nanometri da TSMC; è potentissimo e vi permetterà di eseguire qualsiasi applicazione con una fluidità degna di nota. Potrete utilizzare il portatile anche per lavori impegnativi: pensiamo all’editing video, al render 3D, alla programmazione, alla produzione di musica e non solo.

Il MacBook Air (2024) ha un design compatto ed elegante; è anche super sottile e pesa pochissimo (solo 1,2 Kg). Ha una batteria capiente e generosa che promette fino a 18 ore di autonomia con una singola carica, così potrete usare il PC per tutto il giorno, lasciando l’alimentatore a casa. Il display da 13,6 pollici è un pannello LCD IPS Retina con tecnologie all’avanguardia e poi potrete fare videocall in altissima qualità a 1080p con la FaceTime HD, ma non finisce qui. Con i tre microfoni in alta qualità e i quattro speaker con audio spaziale, avrete sempre il massimo dal punto di vista multimediale. E poi questo laptop è fanless, ovvero privo di ventole; è super silenzioso, adatto a tutti gli ambienti lavorativi.

Il MacBook Air (2024) poi, viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. Fate presto; a soli 1199,99€, IVA inclusa è un best buy assoluto.