Acer Predator Helios 18 in offerta, risparmi 300€: Intel Core i9, RTX 4070 e max 32GB di RAM

L’Acer Predator Helios 18 è un laptop da gaming high-end che promette prestazioni paragonabili a quelle di un desktop grazie ad alcune caratteristiche di spicco. Non ci giriamo attorno: è una soluzione di fascia alta, con un prezzo molto importante. Ad ogni modo, oggi è in offerta su Amazon e puoi risparmiare 300€ sul suo normale prezzo: lo paghi 1899,99€. Chiaramente, al momento del checkout potrai scegliere di pagarlo a rate rendendo l’offerta più accessibile.

Equipaggiato con il processore Intel Core i9-13900HX di tredicesima generazione e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8 GB di GDDR6, questo notebook è progettato per offrire un’esperienza di gioco di alto livello.

La memoria RAM DDR5 può essere espansa fino a 32 GB, mentre l’archiviazione è garantita da un SSD da 1024 GB, fornendo ampio spazio e velocità eccezionale nel caricamento dei giochi e delle applicazioni.

Il display da 18 pollici WQXGA IPS offre una risoluzione di 2560 x 1600 con un refresh rate di 165 Hz, assicurando immagini nitide e fluide, essenziali nei giochi ad alta velocità. L’ampiezza dello schermo e il formato 16:10 migliorano ulteriormente l’esperienza visiva, offrendo colori vividi e contrasti profondi, ideali sia per il gaming che per la visione di contenuti multimediali.

Per quanto riguarda la connettività, il Predator Helios 18 è ben equipaggiato con diverse porte, tra cui due Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen1 e Gen2, oltre a un lettore di schede Micro SD, che lo rendono estremamente versatile nel collegamento di periferiche esterne. La tastiera retroilluminata RGB con tecnologia Mini LED non solo migliora l’estetica del dispositivo ma offre anche una maggiore durata della batteria e una migliore visibilità dei tasti in condizioni di scarsa illuminazione.

Questo modello si distingue anche per le sue soluzioni di raffreddamento avanzate, essenziali per mantenere le prestazioni ottimali durante lunghe sessioni di gioco. L’architettura robusta e le avanzate capacità di raffreddamento assicurano che il sistema operi a temperature ottimali, prevenendo il surriscaldamento anche sotto carico elevato.

Il Predator Helios 18 è una scelta eccellente per i gamer che cercano un dispositivo potente, con grande attenzione alla qualità e alla durabilità: non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando 300€!