MSI Katana 17: oggi risparmi 300€ sul super laptop da gaming con RTX 4070

L’MSI Katana 17 è un laptop potente e versatile progettato per gli appassionati di gaming e per chi necessita di elevate prestazioni in mobilità. Equipaggiato con il processore Intel Core i7-13620H di tredicesima generazione, questo laptop garantisce un’ottima capacità multitasking e prestazioni eccellenti nei giochi più impegnativi, grazie alla sua architettura core ibrida che include 6 core Performance e 4 core Efficient.

Oggi è in offerta su Amazon a 1599€ con uno sconto di 300€ sul suo normale prezzo di listino. Ovviamente, al momento del checkout avrai l’opzione di dividere l’importo in più rate scegliendo il pagamento con CreditLine di Cofidis.

La GPU NVIDIA GeForce RTX 4070, basata sull’architettura Ada Lovelace di NVIDIA, offre prestazioni grafiche avanzate, ideali tanto per il gaming quanto per applicazioni di creazione di contenuti, grazie anche al supporto per l’intelligenza artificiale che migliora l’elaborazione delle immagini e la renderizzazione.

Il display da 17,3 pollici con tecnologia IPS e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz assicura immagini nitide e fluide, migliorando l’esperienza visiva durante il gioco o la visione di contenuti multimediali.

In termini di memoria e archiviazione, il Katana 17 è dotato di 16 GB di RAM DDR5 e di un SSD PCIe di 1TB, che garantisce tempi di caricamento rapidi e una gestione efficiente dei dati.

L’MSI Katana 17 è una soluzione formidabile per chi cerca un laptop gaming di altissimo livello, senza compromessi su prestazioni e qualità visiva. Rimane ancora poco tempo: mettilo subito nel carrello e risparmia 300€!