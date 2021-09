Un ottimo paio di auricolari senza fili non deve avere un prezzo esagerato, soprattutto se sai scovare le occasioni migliori. Ecco, questi Lenovo LP40 – a questo prezzo – sono un vero e proprio affare. Connettività Bluetooth, controlli touch, riduzione del rumore e ottima autonomia energetica. Sull'affidabile store di Gshopper risparmi il 77%: li porti a casa a 12,99€ invece di 59€. Come? Facilissimo, metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applichi il coupon “5F00219E16”. Le spedizioni sono assolutamente gratis.

Eccezionali auricolari Lenovo in sconto assurdo

Bello, compatto ed elegante. Un wearable studiato per permetterti di tenere la custodia in test, senza che questa occupi troppo spazio. Quando servono, li tiri fuori e si collegano immediatamente a smartphone, tablet, PC – e dispositivi compatibili – sfruttando il Bluetooth.

Il design semi in ear li rende perfetti per tutto il giorno. Infatti, la cuffietta di garantisce buona vestibilità e isolamento acustico, pur non eliminando totalmente i rumori esterni: in questo modo, anche se li indosserai in città, non sarai completamente estraniato dall'ambiente circostante.

Usali per ascoltare la musica che ami, ma non limitarti a questo: sono perfetti per parlare al telefono oppure per videochiamate e videoconferenze. Con i comandi touch diventa anche più facile gestire musica e chiamate: bastano pochi tocchi sul posteriore delle cuffiette.

L'ottima autonomia energetica è garantita, e prolungata, dalla custodia di ricarica: con 300 mAh a disposizione, ogni volta che non usi le cuffiette, basterà riporle all'interno e loro torneranno di nuovo cariche.

Insomma, non accontentarti: scegli i Lenovo LP40 come prossimo paio di auricolari TWS. Puoi portare a casa un wearable firmato da un ottimo brand a un prezzo eccezionale. Metti subito il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il coupon “5F00219E16”. Le spedizioni sono assolutamente gratis, offerte da Gshopper.

