Queste cuffie gaming Corsair sono PAZZESCHE: costano solo 45€

Esiste l’errata convinzione che per cuffie gaming di ottimo livello sia necessario spendere cifre astronomiche: non è il caso delle cuffie Corsair Void Elite Stereo che, a meno di 50 euro, stupiscono in quanto a scheda tecnica e potenza. Rapporto qualità-prezzo a livelli astronomici, che i gamer più accaniti non possono ignorare. L’apparecchio vanta poi un’impeccabile costruzione, che assicura la massima comodità durante l’utilizzo: nessuna stanchezza anche dopo ore di gioco, sia su PC che con le più famose console tra cui PS5.

Uno sconto Amazon pari a ben il 35% rende l’acquisto praticamente obbligatorio: concediti questo regalo ed ordina oggi stesso le cuffie gaming Corsair Void Elite Stereo per averle a soli 45 euro anziché 69 euro.

Migliori cuffie gaming a meno di 50€: garantisce Corsair

Quando si parla di cuffie gaming, la perfetta sincronizzazione audio-video e la potenza del suono rappresentano fattori imprescindibili. Le Corsair Void Elite Stereo possono contare su driver audio personalizzati in neodimio ad alta densità, che garantiscono una qualità sonora incredibile, mentre i padiglioni in memory foam ed il tessuto traspirante a rete in microfibra donano estremo comfort alle tue orecchie.

Va poi sottolineata la presenza del microfono omnidirezionale, certamente utile durante le sessioni di gaming online per interagire con gli altri utenti : voce cristallina e comprensibile, con possibilità di mutare la conversazione in ogni momento grazie al pratico pulsante. Compatibilità totale con PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobili equipaggiati con ingresso audio da 3.5 mm. Ti ricordiamo poi che nella confezione è già disponibile il cavo splitter a Y.

Per risparmiare oltre 24 euro sul prezzo di listino, aggiungi subito al carrello le cuffie Corsair Void Elite Stereo: i vantaggi non finiscono perché, oltre a riceverle in tempi record, non dovrai pagare le spese di consegna.