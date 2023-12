Questa Telecamera di Sorveglianza ha il Pannello Solare (ed è scontata del 50%)

La telecamera FOAOOD offre un’esperienza di sorveglianza avanzata grazie alla combinazione di un pannello solare e una batteria ad alta capacità da 5000 mAh. Questa combinazione permette alla telecamera di funzionare senza interruzioni per l’intero anno, richiedendo solo 2 ore di esposizione solare al giorno per mantenerla completamente carica. Questa caratteristica elimina la necessità di rimuovere la telecamera per la ricarica, e anche in assenza di sole, la batteria da 5000 mAh garantisce un funzionamento continuato per un mese.

L’obiettivo della telecamera offre una qualità dell’immagine con risoluzione 1080P, offrendo ottime immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione. I due proiettori integrati consentono una visione notturna a colori, offrendo chiarezza nella visualizzazione degli eventi circostanti anche durante la notte.

Con il sensore di movimento PIR, la telecamera rileva il movimento umano. L’utente ha la possibilità di personalizzare una zona di allarme per concentrarsi solo sui movimenti rilevanti. In caso di rilevamento di movimento, la telecamera attiva un segnale acustico e visivo, contribuendo a scoraggiare eventuali intrusi.

Questa telecamera è oltre resistente alle intemperie. La funzione di conversazione bidirezionale consente di comunicare direttamente con chiunque si trovi sotto la telecamera, offrendo un ulteriore livello di sicurezza e controllo. Insomma, questa telecamera è davvero completa e, con il pannello solare, non avrai alcun problema!