Questa Tastiera da Gaming di Logitech è SCONTATA del 32%!

Vuoi migliore la tua postazione da gaming ma non sai come fare? Logitech G213 Prodigy è una fantastica tastiera pensata per videogiocare, ricca di funzionalità quali illuminazione RGB, tasti personalizzabili e non solo! Grazie alle “Offerte di Primavera di Amazon“, il suo prezzo raggiunge i 44,99€ al posto degli originari 87,99€!

Tutte le caratteristiche della tastiera Logitech

Parlando proprio della retroilluminazione, la tastiera offre cinque zone di illuminazione RGB indipendenti, consentendoti di creare un’atmosfera unica con oltre 16,8 milioni di colori tra cui scegliere. Questo ti permette di personalizzare il tuo stile in base alla postazione.

Dotata di una membrana resistente a polvere, briciole e spruzzi d’acqua, la tastiera è costruita per affrontare le sfide quotidiane senza compromettere le prestazioni. Puoi quindi concentrarti completamente sul gioco, sapendo di poter contare su una tastiera affidabile nel tempo.

I suoi tasti sono chiamati “Mech-Dome” e offrono una risposta tattile precisa, simile a quella delle tastiere meccaniche, garantendoti un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Inoltre, la pressione ottimizzata necessaria per attivare i tasti assicura un comfort e una velocità di reazione superiori. Grazie alla tecnologia anti-ghosting, poi, potrai premere più tasti contemporaneamente senza rischio di perdere input o compromettere le tue performance durante le sessioni di gioco più intense.

La G213 Prodigy di Logitech è dotata anche di controlli multimediali dedicati, che ti consentono di gestire la tua musica e i tuoi video in modo intuitivo, senza interrompere il gioco. Puoi riprodurre, mettere in pausa e disattivare l’audio con un semplice tocco, mantenendo sempre il controllo.

E con il poggiapolsi integrato potrai avere una digitazione comodissima, senza incorrere alle problematiche classiche e fastidiosissimi dolori tipici di chi passa un bel po’ di tempo al PC.

Migliora la tua postazione in un battibaleno con la tastiera da gaming Logitech G213 Prodigy a soli 44,99€!