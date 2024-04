Questa Smart TV QLED costa solo 299€ su Amazon: è un VERO AFFARE

Acquistare una nuova Smart TV diventa ora più conveniente: con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare la Hisense 43E77KQ. Si tratta di una Smart TV QLED con pannello da 43 pollici e risoluzione 4K che viene proposta al prezzo scontato di 299 euro, raggiungendo il suo minimo storico. L’offerta in questione è accessibile direttamente premendo sul box qui di sotto. La Smart TV è venduta e spedita da Amazon. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

Smart TV QLED di Hisense: minimo storico su Amazon

La Smart TV QLED di Hisense, modello 43E77KQ, è dotata di un pannello 4K e piattaforma smart VIDAA, con tutte le app dei principali servizi di streaming. Si tratta della soluzione giusta, per rapporto qualità/prezzo, su cui puntare per acquistare un’ottima TV con una spesa ridotta. Il pannello è di alta qualità e il comparto tecnico completo e, naturalmente, già pronto per il nuovo digitale terrestre.

Con la nuova offerta Amazon di oggi è possibile acquistare la Smart TV QLED di Hisense descritta in precedenza con un prezzo scontato di 299 euro. Il modello in questione è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile con consegna gratuita. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e completare poi l’acquisto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.