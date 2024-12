Questa presa smart a 9,99€ controlla i consumi: risparmia in bolletta

Questa di TP-Link non è una presa smart comune. Infatti, oltre a darti la possibilità di accendere e spegnere i tuoi prodotti utilizzando lo smartphone oppure la voce (grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali), ti permetterà anche di monitorare i consumi energetici dei tuoi oggetti in tempo reale. Grazie a questo gadget tech di Tapo sarà più semplice verificare quali sono gli oggetti che assorbono maggiori quantità di corrente elettrica e agire di conseguenza per limitarli. In questo modo, sarà semplice risparmiare sulla bolletta elettrica mensile.

In promozione, completando adesso il tuo ordine puoi prendere questo utilissimo strumento a 9,99€ soltanto con spedizioni veloci e gratis, grazie ai servizi Prime.fai in fretta: si tratta di un’occasione disponibile solo per pochissimo tempo.

Invece di scegliere il classico sistema intelligente per gestire accensione e spegnimento di elettrodomestici, lampade e non solo, sicuramente risulta più interessante optare per un sistema che ti consenta anche di controllare i consumi energetici. Molto spesso, non ci rendiamo neanche conto di quale sia l’assorbimento di picco, e generale, di determinati oggetti collegati alle nostre prese elettriche. Di conseguenza, anche se arrivano bollette particolarmente elevate, non siamo in grado di renderci conto di quale sia la fonte dei consumi.

Personalmente, possiedo più di una presa smart con monitoraggio dei consumi e mi aiuta ad avere sempre la corretta percezione dell’assorbimento degli oggetti a esse collegati. Facilissima la configurazione e la gestione: potrai fare tutto tramite applicazione per smartphone Android e iOS. Del resto, si tratta di un prodotto Tapo by TP-link: il buon funzionamento è assicurato!

