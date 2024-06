Questa luce solare da 3500 lumen ILLUMINA a giorno: 4 teste e 296 LED (22€)

Ben 3500 lumen di massima potenza luminosa sono tantissimi, soprattutto se si tratta di una luce solare. In effetti, questo modello è straordinario. Dotato di ben 4 teste indipendenti, che puoi orientare in base alle tue esigenze, offrirà illuminazione importante al tuo spazio esterno.

Tutto merito dei 296 LED ad alta efficienza integrati al suo interno. In promozione su Amazon, completando adesso il tuo ordine puoi prenderlo a 22€ circa soltanto con spedizioni super veloci e senza alcun costo aggiuntivo, grazie ai servizi Prime. Non perdere tempo prezioso: è un’offerta a tempo limitato.

Nate per permetterti di risparmiare sulla bolletta elettrica, le soluzioni a funzionamento tramite energia solare non sono assolutamente tutte uguali. Questo modello in particolare si distingue per la potenza luminosa, ma anche per la possibilità di orientarlo in modo da illuminare fino a quattro zone differenti.

L’installazione non potrebbe risultare più facile: non ci sono cavi elettrici da passare, ma solo un paio di chiodini per fissare a muro il sistema. Dopo questo, grazie alla presenza di sensore crepuscolare e sensore di movimento, il funzionamento sarà totalmente automatico. A disposizione avrai tantissima luce per i tuoi spazi esterni, sia il giardino che il balcone, e non spenderai neanche un euro in più per l’energia elettrica.

Approfitta adesso di questo prezzo ama zone incredibile e porta a casa questa straordinaria luce solare da 3500 lumen a 22€ circa appena. Completando ora il tuo ordine potrai godere anche di spedizioni assolutamente veloci e senza alcun costo aggiuntivo, grazie ai servizi Prime. Scorte disponibili residua limitate.