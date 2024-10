Quattro modelli di iPhone 16 sono troppi: gli utenti ne vogliono solo due

La produzione dei nuovi iPhone 16 procede secondo i piani, come indicato dall’analista Ming-Chi Kuo. Nonostante una leggera riduzione negli ordini dei componenti per i modelli base, con un calo stimato tra il 3% ed il 5%, l’assemblaggio complessivo dei quattro telefoni è sostanzialmente in linea con le aspettative.

Tuttavia, la domanda per i modelli base, vale a dire iPhone 16 e 16 Plus, continua a rimanere debole, mentre i modelli Pro stanno registrando performance simili a quelle dei diretti predecessori.

Gli iPhone 16 Pro mettono in ombra i modelli standard

In particolare, si è notato che ai fornitori è stato richiesto di incrementare la produzione dei modelli Pro anche durante la settimana della festa nazionale cinese, un segnale di come la richiesta per questi due specifici modelli sia ancora ben solida. Tuttavia, Kuo ha osservato che i tempi di spedizione per gli iPhone 16 Pro e 16 Pro Max sono attualmente più brevi rispetto a quelli dei 15 Pro e 15 Pro Max, suggerendo una leggera flessione nella domanda rispetto alle previsioni iniziali. Non è tuttavia escluso che questo sia semplicemente un sintomo della maggiore efficienza produttiva.

Uno dei punti centrali per il futuro delle vendite degli iPhone 16 riguarda il lancio di un aggiornamento software previsto per fine ottobre negli Stati Uniti, che includerà nuove funzioni di Apple Intelligence. La società spera che questo migliori l’attrattiva del prodotto sul mercato americano, con riflessi positivi sulle vendite. Tuttavia, l’introduzione della suite di intelligenza artificiale sembra limitata al mercato statunitense, almeno nelle fasi iniziali, con tempistiche non immediate per l’Europa e la Cina.

Per quanto riguarda le stime di produzione, Apple prevede di ottenere 88-89 milioni di iPhone 16 nel quarto trimestre del 2024: un dato in leggera diminuzione rispetto ai 90-91 milioni di dispositivi realizzati nello stesso periodo l’anno scorso. Nonostante ciò, la casa di Cupertino sembra mantenere un sostanziale equilibrio nelle sue operazioni, attendendo il rilascio dei futuri aggiornamenti software per rafforzare le vendite degli iPhone 16.