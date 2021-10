Quanto costa realizzare un iPhone 13 Pro?

Signori e signore, è appena stata sganciata una indiscrezione davvero succulente: il costo per la produzione di un iPhone 13 Pro, fra materiali e lavorazione, è di circa 570 dollari ad unità. Se pensate che costa più di 1100 $ (oltre 1200€), capite bene che c'è un bel divario di prezzo. Come mai?

iPhone 13 Pro: per realizzarlo bastano “solo” 570 dollari

In primis dobbiamo considerare i costi di marketing e pubblicità, nonché tante altre spese che sono sconosciute a noi utenti finali. A ciò sommiamo i costi per l'acquisto dei componenti e la costruzione di ogni singola unità. Infine, sommate il ricavo per l'azienda per pezzo.

Per chi non lo sapesse (chi?), Apple ha lanciato gli smartphone della serie iPhone 13 il mese scorso e i dispositivi sono molto richiesti, tanto che l'azienda ha esteso le date di consegna per i nuovi ordini dalla fine di settembre all'ultima settimana di ottobre.

La gamma di iPhone 13 Pro viene fornita con specifiche tecniche al top e i ragazzi di TechInsights hanno effettuato l'ennesimo teardown del modello con storage di 256 GB per dare un'occhiata a ciò che vi è “sotto la scocca”. Quello che hanno scoperto è incredibile.

Le informazioni condivise dal team di smontaggio del telefono rivelano che l'iPhone 13 Pro è dotato di 6 GB di RAM LPDDR4X. Questa tecnologia è un po' più vecchia rispetto al recente standard LPDDR5 già disponibile in commercio.

Inoltre, è stato rivelato che la GPU di iPhone 13 e iPhone 13 Pro sembra essere la stessa, tranne che per il numero di core. Secondo quanto riferito, il modello standard ha una GPU a 4 core mentre il modello Pro è dotato di una GPU a 5 core.

Questo è lo stesso approccio che l'azienda sta adottando con i suoi nuovi dispositivi Mac basati su SoC Silicon M1, in cui i modelli a basso costo hanno GPU a 7 core mentre le iterazioni più costose racchiudono GPU a 8 core.

Dulcis in fundo, lo smontaggio ha anche rivelato che l'iPhone 13 è dotato di un sensore fotografico largo 1,7 µm, il che significa che ha pixel più grandi rispetto alla lente inserita su iPhone 12 che ha pixel da 1,4 µm. D'altra parte, il modello Pro vanta un'ampia fotocamera con pixel da 1,9 µm.

Non di meno, l'OEM americano utilizza i chip di realizzazione proprietaria; fra questi troviamo l'A15, l'Audio Codec e l'Audio Amplifiers. Altri componenti provengono da fornitori come Qualcomm, KIOXIA, NXP, STMicroelectronics, USI, Qorvo e Broadcom.

Il costo per i materiali e i componenti dell'iPhone 13 Pro è di circa 570 dollari, una cifra leggermente più alta dei 548 $ costati ad Apple per il device Pro del 2020.

L'aumento del costo di produzione è dovuto al chipset a bordo, alla memoria NAND e al sottosistema di visualizzazione, nonché all'aumento del costo dell'enclosure principale.

Come ribadito all'inizio dell'articolo, tenete presente che il prezzo non include altri costi associati, come software, manodopera, spedizione, e molti altri.

Attualmente, il modello di archiviazione Apple iPhone 13 Pro da 256 GB è disponibile per l'acquisto al prezzo di 1189€.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 13 Pro : tutti i prezzi