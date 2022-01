Quando la PS5 sarà disponibile nei negozi nel 2022?

Sappiamo benissimo che in molti di voi sono ancora alla ricerca di una PlayStation 5. Ad oggi portarsi a casa una PS5 è letteralmente un'impresa da titani, alimentata da un grandissimo pizzico di fortuna.

Chi vi scrive non vi nasconde di essere tra i pochi fortunati che non solo hanno una PlayStation 5, ma sono riusciti ad averla addirittura al lancio: è bastato trovarsi nel posto giusto al momento giusto (la pagina di Amazon.it, intendiamoci) per effettuare il pre-order prima che finissero esattamente il minuto dopo. E ad oggi, a più di un anno dal debutto sul mercato, è praticamente ancora così: bisogna avere la fortuna di beccare il drop mentre magari si sta navigando in rete o affidandosi a uno dei tanti gruppi Telegram che provano a segnalarne in modo tempestivo la disponibilità.

Perché la PS5 è introvabile?

Ci sono tanti motivi che messi assieme hanno reso la PS5 praticamente un prodotto d'élite. Il primo, banale, è quello della grande attesa verso l'erede di una console straordinaria come PlayStation 4: lo strepitoso successo dell'ultima console casalinga Sony ha creato comprensibilmente una naturale attenzione verso il sistema che l'ha succeduta, pronto a riportare in auge alcuni dei giochi che hanno segnato la generazione di PS4.

Poi ci sono le motivazioni più tecniche e sono strettamente correlate alla pandemia da covid-19: la chiusura di molti stabilimenti di produzione nei mercati asiatici, dove viene prodotta la gran parte dei dispositivi elettronici di consumo, ha rallentato la reperibilità di diversi componenti, che a sua volte ha portato a un quantitativo di unità incapace di soddisfare l'altissima domanda. È una brutale legge di mercato, accentuata da un fenomeno imprevedibile come la pandemia. Il timore è che sarà così anche per tutto il 2022.

Quindi, come comprare una PS5 nel 2022?

Quello che filtra dai principali rivenditori elettronici è che la situazione migliorerà dopo la metà dell'anno. Con il passare dei mesi, potremmo vedere sempre più drop e stock disponibili pronti all'acquisto. Il come comprarla dipende ovviamente dalla singola catena. Su Amazon.it non rimane che piazzarsi sulla pagina ufficiale del prodotto e sperare di essere abbastanza veloci da acquistarla.

GameStop, invece, ha applicato la politica del bundle ormai da qualche mese, sia in negozio che online. In questo caso si viene solitamente avvertiti in anticipo, con orari specifici in cui l'azienda mette a disposizione dei nuovi stock di PS5. Qui vince la pazienza, oltre alla solita fortuna: bisogna mettersi in coda online e aspettare il proprio turno. I bundle proposti sono solitamente molto interessanti, anche se non possono piacere a tutti: la sensazione però è che di PlayStation 5 “lisce” non se ne vedranno per un po'.

Infine, abbiamo altre catene come Mediaworld, Unieuro, GameLife, Euronics e Comet. In questi casi ci è capitato più raramente di assistere a dei drop PS5, ma ogni opzione per acquistare la console next-gen Sony non deve essere sottovalutata: vi consigliamo di tenerle d'occhio frequentemente stando attenti principalmente ai relativi canali ufficiali sui social network. Non possiamo che augurarvi buona fortuna e ricordarvi di seguire queste pagine, in cui segnaleremo tutte le disponibilità di PlayStation 5 che potrebbero arrivare nelle prossime settimane.