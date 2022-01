PS5, c'è un posto dove trovarla: ma il prezzo vi sorprenderà!

Se come tanti siete alla ricerca di una PS5 e volete trovarla facilmente c'è un posto al mondo in cui è possibile farlo. Vi servono due cose: un biglietto aereo e (tanti) risparmi.

Come segnala il presentatore Adam Conover su Twitter, un negozio duty free dell'aeroporto di Buenos Aires, in Argentina, è il sogno di ogni appassionato di videogiochi: è possibile trovare infatti scaffali pieni di PlayStation 5 invendute. Il problema? il prezzo spropositato: per acquistare una PS5 “argentina” vi serviranno almeno 1700 dollari!

Cos'è un negozio duty free e perché le PS5 sono facilmente disponibili?

Il negozio duty free è un esercizio di vendita al dettaglio che non applica le imposte locali e statali sulle merci che possono essere acquistate: solitamente si trova all'interno di una zona franca, come un aeroporto appunto, ma anche navi da crociera, scuole militari o particolari aree geografiche (il comune di Livigno, in Italia, è un esempio a noi vicino).

Quindi, perché è così facile trovare una PS5 in questo duty free argentino e soprattutto a quel prezzo spropositato? La risposta potrebbe essere più semplice di quanto non si creda: è evidente che lo store ha acquistato le unità della console current-gen di Sony da un canale terzo, non quindi un distributore ufficiale. Una sorta di “bagarino” che, riuscito a mettere le mani su un buon quantitativo di PlayStation 5, le ha rivendute a prezzi eccezionali.

Il fatto che per acquistare una PS5 in questo duty free siano necessari 1699 dollari, considerato che non sono incluse tasse locali e statali, la dice lunga anche sulla situazione delle console per videogiochi in Sudamerica.

Al di là della situazione complicata che riguarda la distribuzione delle PlayStation 5, l'accesso alle ultime novità videoludiche in quelle zone del mondo è sempre un lusso riservato a pochissimi, tanto che non è difficile trovare a prezzi molto elevati persino console ormai vecchie come PlayStation 3 e Xbox 360.

Figurarsi insomma una PS5: però, se siete ben disposti ad affrontare un viaggetto e avete 1700 dollari da buttare…non fatelo, perché alimentare il bagarinaggio non farà altro che peggiorare una reperibilità già molto difficile. Se volete capire quando la PlayStation 5 tornerà disponibile a gennaio, vi consigliamo piuttosto la nostra guida.