Quale VPN scegliere? la più consigliata dagli utenti è in offerta

Nella scelta della miglior VPN da attivare è possibile affidarsi ai giudizi degli utenti: recensioni e commenti da parte di chi ha effettivamente utilizzato un servizio di VPN sono il miglior biglietto da visita e possono aiutare altri utenti a valutare quale opzione attivare, tra le tante disponibili.

Un’analisi di questo tipo non può che premiare ExpressVPN, uno dei migliori servizi VPN disponibili in questo momento, sia per il rapporto qualità/prezzo che per il grado di soddisfazione dei suoi utenti. Attualmente, infatti, ExpressVPN presenta un punteggio di 4,6 su 5 su Trustpilot e di 4,7 su 5 su Apple AppStore. Gil utenti che hanno scaricato l’app sono, quindi, molto soddisfatti.

Per i nuovi utenti, inoltre, ExpressVPN presenta un costo di 8,03 euro al mese invece di 12,50 euro al mese. Per accedere allo sconto è necessario attivare il piano in abbonamento di 12 mesi che include anche il Password Manager multi-dispositivo, con la possibilità di sfruttare strumenti avanzati di sicurezza per proteggere i propri dati.

Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento direttamente al sito di ExpressVPN:

Perché scegliere ExpressVPN? ecco tutti i vantaggi della VPN

Con ExpressVPN è possibile accedere ad un servizio completo e con tanti vantaggi. A disposizione degli utenti troviamo:

un network di server sparsi in 94 Paesi che consente di geolocalizzare facilmente la posizione andando ad aggirare i blocchi geografici dei servizi web

che consente di geolocalizzare facilmente la posizione andando ad aggirare i blocchi geografici dei servizi web la possibilità di mascherare il proprio IP e di attivare una navigazione anonima del web

e di attivare una navigazione anonima del web accesso alla VPN da qualsiasi dispositivo , a prescindere dal sistema operativo

, a prescindere dal sistema operativo possibilità di contare su strumenti avanti per la protezione della connessione, come la crittografia del traffico dati , che massimizzano l’anonimato

, che massimizzano l’anonimato supporto via chat 24/7

Per attivare ExpressVPN al prezzo scontato di 8,03 euro al mese è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

