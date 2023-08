Quale VPN scegliere? Con QUEST'OFFERTA bastano 2,19 €/mese

Scegliere una nuova VPN richiede un’analisi attenta di vari elementi: il servizio giusto, infatti, deve garantire la giusta combinazione tra costi, sicurezza e velocità. La soluzione più vantaggiosa del momento viene proposta da CyberGhost, vero e proprio punto di riferimento del settore delle VPN, che mette a disposizione uno sconto dell’82% per i nuovi clienti.

Scegliendo l‘abbonamento 2 anni di CyberGhost, infatti, sarà possibile ricevere 2 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 26 mesi, e un taglio netto al costo della VPN, attivabile a 2,19 euro al mese invece che 11,99 euro al mese. L’offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato tramite il sito ufficiale di CyberGhost.

CyberGhost è la VPN giusta da scegliere oggi

Sicurezza, velocità e costo ridotto: CyberGhost ha tutto quello che serve per essere considerata come la VPN giusta da scegliere oggi. Il servizio garantisce una connessione sicura, protetta e privata grazie alla crittografia del traffico dati e a una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento.

In più, la VPN consente di sfruttare una connessione senza limiti di banda e di traffico dati, mettendo a disposizione un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo, per aggirare facilmente qualsiasi blocco all’accesso a un sito o a un’app.

Grazie alla promozione in corso, CyberGhost è disponibile con un costo di 2,19 euro al mese. L’offerta riguarda il piano biennale con 2 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 26 mesi. La promozione prevede la fatturazione anticipata (per una spesa totale di circa 56 euro che copre tutti e 26 mesi di utilizzo della VPN). C’è anche una garanzia di rimborso di 45 giorni.

Per accedere all’offerta, valida solo per un breve periodo, è possibile seguire il link qui di sotto, raggiungendo il sito web di CyberGhost dove attivare subito il servizio. A disposizione degli utenti c’è anche il piano semestrale con una spesa mensile di 6,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.