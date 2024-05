CyberGhost VPN: ottieni il maxi sconto dell'82% ORA

Se sei alla ricerca di uno strumento che difenda la tua privacy e migliori in maniera sensibile l’esperienza d’uso di Internet, anche in relazione all’attività gaming, la soluzione ideale è fare ricorso a una VPN (acronimo di Virtual Private Network). Si tratta di un servizio che nasconde l’indirizzo IP agli occhi di cybercriminali e ISP (Internet Service Provider), innalzando nell’immediato il proprio livello di sicurezza online.

Una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato è CyberGhost, al momento in offerta a 2,19 euro al mese per 24 mesi grazie all’ultima promozione in corso. L’offerta include anche la garanzia di rimborso della durata di 45 giorni.

CyberGhost VPN in offerta a 2,19 euro al mese per due anni

Uno dei principali punti di forza di CyberGhost è la connessione ultra-veloce, grazie a un’infrastruttura realizzata appositamente per offrire la più alta velocità possibile. Un plus non indifferente quindi, soprattutto per quanti guardano gli eventi sportivi in diretta e per gli appassionati di gaming.

A proposito di gaming, CyberGhost VPN offre una totale protezione dagli attacchi DDoS, dal momento che maschera alla perfezione l’indirizzo IP rendendo dunque vano ogni tentativo di bloccare la connessione di rete con l’attacco appena citato. A questo poi si aggiunge l’utilizzo della larghezza di banda illimitata, dal momento che il proprio provider di servizi Internet non può in alcun modo avere accesso alla natura del traffico web grazie al mascheramento dell’indirizzo IP.

Il piano di due anni di CyberGhost VPN è in offerta a soli 2,19 euro al mese, per effetto di un maxi sconto dell’82% sul prezzo di listino. La promozione include inoltre due mesi extra di servizio in regalo e la possibile di richiedere il rimborso completo entro 45 giorni dalla data di acquisto.