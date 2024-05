Come vedere la finale di Champions League: Borussia Dortmund-Real Madrid in streaming dall'estero

Borussia Dortmund-Real Madrid è la finale di Champions League, la partita più importante dell’anno a livello di club: la puoi vedere in streaming gratis in Italia attraverso la piattaforma Infinity, anche dall’estero e senza rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua. Tutto ciò di cui hai bisogno è uno strumento come NordVPN (in forte sconto). Si gioca nello stadio londinese di Wembley con fischio d’inizio fissato per le ore 21 di sabato 1 giugno,

Probabili formazioni e streaming di Borussia Dortmund-Real Madrid

Ecco le probabili formazioni che i due allenatori, Terzic e Ancelotti, dovrebbero mandare in campo dal primo minuto. Non ci sono sorprese, schierati tutti i big.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Adeyemi, Brandt, Sancho; Fullkrug;

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius.

Se ti trovi in Italia e vuoi vedere la partita, lo puoi fare gratis in TV sintonizzandoti su Canale 5 oppure in streaming sulla piattaforma Infinity di Mediaset. Quest’ultima è raggiungibile anche dall’estero attraverso NordVPN.

Il pronostico dei bookmaker è nettamente a favore degli spagnoli, che nella loro bacheca hanno già 14 trofei vinti nella competizione. Uno solo per i tedeschi, ottenuto nel 1997 in finale contro la Juventus.

Come vedere la finale di Champions League in streaming dall’estero

Ecco i pochi e semplici passi da seguire per vedere la partita in streaming dall’estero senza rinunciare alla telecronaca in italiano.

Apri l’applicazione di NordVPN (in promozione) sul dispositivo che hai scelto per vedere la partita; collegati a uno dei server italiani così da ottenere un indirizzo IP localizzato nel nostro paese; apri la piattaforma Infinity dal sito o dall’applicazione dedicata e goditi lo spettacolo della finale.

Grazie all’offerta speciale proposta oggi da NordVPN, puoi ottenere il 73% di sconto e 3 mesi extra attivando un abbonamento biennale. Include tutto il necessario per proteggere i tuoi dati e la tua privacy online, attraverso una Virtual Private Network con oltre 6.400 server in 111 paesi.