Qualcomm sta per svelare il SoC per i top di gamma del futuro

Anche quest'anno, Qualcomm seguirà il solito programma: rilascerà due chip di punta. Dapprima presenta un chipset di fascia alta e nella seconda metà dell'anno esce la sua versione overcloccata con il moniker Plus.

Cosa sappiamo del nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus?

Il chipmaker intende seguire questa tradizione anche quest'anno; ecco perché siamo in attesa dell'annuncio ufficiale del nuovo Snapdragon 8 Gen 1 Plus che alimenterà i top di gamma del futuro.

Abbiamo già sentito che la differenza principale sarà la tecnologia di processo che costituirà la base del chip. Se il modello attuale utilizza il processo a 4 nm di Samsung, la sua versione Plus otterrà il processo a 4 nm di TSMC. Gli esperti assicurano che la tecnologia del produttore di chip taiwanese è superiore alla soluzione di Samsung in termini di maturità ed efficienza energetica.

L'azienda non ha potuto utilizzare i servizi di TSMC nella produzione di Snapdragon 8 Gen 1 a causa del carico di lavoro del produttore di chip con il rilascio di SoC per Apple.

Sfortunatamente, Snapdragon 8 Gen 1 è diventato una “stufa” e una “degna” eredità dei “chip caldi” Snapdragon 810 e Snapdragon 888. Lamentarsi per il surriscaldamento delle ammiraglie Android è diventato un luogo comune nell'ultimo anno. I produttori sono stati costretti a cercare modi per migliorare i sistemi di raffreddamento proprio a causa di questo problema.

Si dice che Qualcomm stia affrettando TSMC a rilasciare Snapdragon 8 Gen 1 Plus per ritirare il suo predecessore il prima possibile. Il produttore di chip spera davvero di “lavare via” la fama di OEM di chip “caldi”. Sfortunatamente, non abbiamo dettagli sui tempi di rilascio del nuovo processo.

Gli sviluppatori del benchmark AnTuTu hanno pubblicato la valutazione delle prestazioni degli smartphone Android per gennaio 2022. Il cambiamento principale rispetto ai risultati di dicembre dello scorso anno è stato che i primi sette posti sono stati occupati da dispositivi basati sul chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 fresco di punta . Allo stesso tempo, i primi tre smartphone hanno ricevuto un punteggio di oltre 1 milione di punti.

Le prime due righe della classifica sono occupate da iQOO 9 Pro e iQOO 9 che hanno segnato rispettivamente 1.020.974 e 1.020.156 punti. Vale la pena notare che il divario tra i terminali è – ad oggi – insignificante. Terzo posto per Realme GT2 Pro con un punteggio di 1.000.641 punti.