RedMagic 7 di Nubia passa da AnTuTu e spacca tutto: ecco il punteggio

A seguito delle ultime indiscrezioni circa la probabile scheda tecnica di Nubia RedMagic 7, in queste ore il tanto atteso smartphone da gaming di fascia premium passa da AnTuTu e registra un punteggio assolutamente strabiliante. Infatti, in queste ore, la compagnia cinese ha pubblicato alcune immagini su Weibo in cui mette in evidenza i punteggi raggiunti dal device sulla popolare piattaforma di benchmark.

RedMagic 7 di Nubia passa da AnTuTu: i risultati fanno paura

Le immagini ritraggono tre caratteristiche principali che possiamo aspettarci da RedMagic 7: un device con un hardware estremamente potente, con un'ampia superficie di dissipazione e con il supporto alla ricarica rapida a 165 W. Qualche ora fa, inoltre, a rimarcare il supporto a questa incredibile velocità di ricarica, il famoso leaker Digital Chat Station aveva pubblicato una immagine in cui veniva messo in evidenza un caricabatterie da 165 W; molto probabilmente si tratterà di quello specifico di RedMagic 7.

Lo smartphone di Nubia,il cui lancio è atteso per il prossimo mese, dovrebbe montare il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, fino a 16 GB di RAM LPDDR5, fino a 1 TB di spazio di archiviazione interno di tipo UFS 3.1, una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica a 165 W e altre interessanti specifiche di cui torneremo sicuramente a parlare nel corso dei prossimi giorni.