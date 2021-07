Qualcomm ha annunciato nella giornata di ieri il suo primo smartphone; il suddetto dispositivo è un prodotto per i membri del suo programma Snapdragon Insiders. Il telefono è progettato da Asus e racchiude specifiche e funzionalità di fascia alta.

Qualcomm Snapdragon Insider: ecco le specifiche del telefono

Il telefono Snapdragon Insiders ha un display da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e una risoluzione di 2448 x 1080. Il pannello AMOLED è fornito da Samsung, ha una frequenza di 1 ms, un livello Delta-E inferiore a 1 e una luminosità di picco di 1200 nit (800 nit di luminosità leggibile all'esterno). Non ha un ritaglio sullo schermo per una fotocamera, ma presenta delle cornici che ospitano fotocamere e sensori. È protetto dal Gorilla Glass Victus.

Il processore Snapdragon 888 è il chipset sotto il cofano ed è abbinato a 16 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Siamo davvero sorpresi di non vedere la presenza del più recente Snapdragon 888+.

Il telefono Snapdragon ha una fotocamera frontale da 24 MP con una lunghezza focale di 27 mm. Sul retro ci sono tre lenti; fra tutti spicca il Sony IMX686 da 64 MP f/1,8, un sensore di grandi dimensioni da 1/1,73 pollici e pixel da 0,8 µm.

Il comparto fotografico dispone di PDAF su obiettivo su chip, OIS a 4 assi e commutazione istantanea. C'è anche una camera ultra-wide Sony IMX363 da 12 MP f/2.2 con correzione della distorsione in tempo reale che può anche scattare foto macro da 4 cm. L'ultimo obiettivo è un tele da 8 MP con zoom ottico 3x, OIS a 4 assi e una lunghezza focale di 80 mm. Il device ha lo zoom automatico AI e può registrare video in 8K a 30 fps e 4K UHD a 30/60 fps.

Qualcomm ha inserito doppi altoparlanti stereo con un amplificatore intelligente ed è uno dei primi telefoni con supporto per la tecnologia Snapdragon Sound di Qualcomm. C'è il supporto per la Dual SIM 5G, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.2, il Wi-Fi Direct e l'NFC. C'è anche un sensore di impronte digitali Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2. Sotto lo scanner c'è un logo Snapdragon che si illumina, ma non sappiamo se questo sia RGB o personalizzabile.

C'è una batteria da 4000 mAh con supporto per Quick Charge 5 e ricarica rapida da 65 W. Qualcomm ha incluso un adattatore da 65 W nella confezione. Sono presenti anche un paio di auricolari premium con marchio Snapdragon con custodia di ricarica, un cavo di ricarica rapida da USB-C a USB-C 5 lungo 1 m, un cavo da USB-C a USB-A da 50 cm per gli auricolari e una custodia per telefono. Snapdragon Insiders ha un prezzo di 1499 dollari e sarà disponibile a partire da agosto.

