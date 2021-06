Qualcomm ha appena svelato il nuovo processore Snapdragon 888 Plus 5G, che presenta una velocità di clock più elevata e migliori prestazioni sul fronte dell'intelligenza artificiale.

Qualcomm Snapdragon 888 Plus: le caratteristiche

Il chipmaker americano ha tolto i veli al processore Snapdragon 888 Plus. Il nuovo chipset è stato annunciato poche ore fa al Mobile World Congress (MWC 2021) ed è ancora la piattaforma mobile più potente del produttore.

Lo Snapdragon 888 Plus arriva come una versione aggiornata del precedente SoC annunciato circa sette mesi fa e che ha alimentato le ammiraglie lanciate nella prima metà dell'anno. Il nuovo chipset dovrebbe fornire energia ai futuri dispositivi premium previsti per il debutto nel secondo semestre del 2021.

Qualcomm afferma che il nuovo chipset a 5 nm vanta miglioramenti nell'elaborazione e nell'intelligenza artificiale rispetto al suo predecessore.

Il core principale della CPU Kryo 680 ora ha un clock a 3GHz (la velocità esatta misurata è in realtà di 2,995GHz). Questo è un vantaggio rispetto alla velocità di clock del core principale di 2,84 GHz presente nella CPU dello Snapdragon 888.

Anche l'Hexagon 780 AI Engine ha ricevuto un miglioramento delle prestazioni del 20%. Il chip ora offre fino a 32 TOPS, un interessante aggiornamento dai 26 TOPS del suo predecessore. Queste sono le due differenze chiave tra il nuovo chipset e lo Snapdragon 888.

Specifiche chiave

CPU Kryo 680 – fino a 3.0GHz con tecnologia Arm Cortex-X1;

Hexagon 780;

Adreno 660 GPU;

Spectra 580 ISP;

Modem Snapdragon X60 5G (downlink fino a 7,5 Gbps);

FastConnect 6900;

Bluetooth 5.2;

Ricarica rapida 5.

Qualcomm afferma che vedremo lo Snapdragon 888 Plus nei telefoni che verranno lanciati nella seconda metà dell'anno. Il chipmaker statunitense ha appena confermato che alcuni dei telefoni che lo adotteranno faranno parte di ROG di ASUS, Honor, Motorola, Vivo e Xiaomi.

