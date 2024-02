Purificatore termoventilatore Dyson 3 in 1 in super offerta a 399€ sullo store ufficiale (anche in 3 rate)

Il purificatore termoventilatore Dyson Pure Hot + Cool, modello HP10, è in offerta a un prezzo speciale sullo store ufficiale di Dyson: soli 399 euro invece di 499 euro, con la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal.

Dyson Purifier Gen 1 è in grado di catturare polvere, allergeni e odori, per questo motivo è considerato come un dispositivo 3 in 1. Grazie alle sue avanzate caratteristiche, è uno dei migliori purificatori termoventilatori disponibili oggi sul mercato.

Purificatore termoventilatore Dyson HP10 in offerta: 100 euro di sconto immediato

Con Dyson HP10 ci si assicura un dispositivo 3 in 1: purifica l’aria durante tutto l’anno, mantiene la temperatura costante in inverno e rinfresca l’ambiente in estate grazie a una potente ventola.

L’azione di pulizia è garantita dal filtro HEPA in vetro, che va a rimuovere il 99,95% delle particelle fino a una dimensione di 0,1 micron. Per spiegare meglio di cosa stiamo parlando, basti pensare che si tratta di una misura cento volte più piccola del diametro di un capello di una persona.

Un altro fiore all’occhiello del purificatore termoventilatore Dyson è la tecnologia Air Multiplier, grazie alla quale si ottiene la creazione di un flusso d’aria uniforme e piacevole nella propria abitazione. In ultimo si può menzionare il controllo Jet Focus, che si basa su due modalità di flusso d’aria capaci di offrire un riscaldamento mirato o uniforme nella stanza.

Dyson Purifier Hot + Cool Gen1 (HP10) è in offerta a soli 399 euro sul sito dyson.it. Le spese di spedizione sono gratuite e c’è la possibilità anche di pagarlo in tre rate a interessi zero da 133 euro al mese con PayPal.

