PureVPN festeggia i suoi primi 16 anni con la VPN PureMax

PureVPN è un servizio VPN tra i più longevi sul mercato. Ne sono una chiara dimostrazione i festeggiamenti per il suo 16° anniversario, che ricade proprio in questi giorni. Per l’occasione, PureVPN ha presentato il piano PureMax, il migliore fin qui mai sviluppato. E siccome è in vena di regali, ha scelto di scontarlo del 79%, offrendo 4 mesi extra gratuiti. Non c’è forse bisogno di aggiungere che sia un’ottima offerta, una delle più convenienti oggi disponibili.

PureVPN mette in sconto il piano PureMax del 79%

Anche se ha debuttato da poco, il piano VPN PureMax è stato scelto da numerose riviste del settore, tra cui TechRadar, C|NET, PCMAG, Yahoo! Finance e Mashable. A dimostrazione di come PureVPN abbia di nuovo fatto centro. Gran parte del merito è attribuibile ai servizi inclusi nell’offerta: una VPN ad alta velocità, un gestore di password affidabile, la crittografia dei documenti e un ottimo gestore sulla privacy sono i fiori all’occhiello del piano PureMax. Inevitabile poi parlare del prezzo. Per effetto dello sconto del 79%, anziché 19,95 euro costa soli 4,16 euro al mese per 24 mesi, e in più altri 4 mesi sono gratuiti.

In totale pagherai 99,95 euro per i primi 28 mesi, comprensivi dei 4 mesi extra regalati da PureVPN. Puoi scegliere di pagare con carta di credito o debito (Visa, Mastercard, American Express e Union Pay i circuiti di pagamento accettati), oppure con PayPal, Google Pay e criptovalute (tra cui Bitcoin, Litecoin ed Ethereum).

Attiva la VPN di PureVPN al suo massimo per approfittare dell’offerta valida durante i festeggiamenti del 16° anniversario.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.