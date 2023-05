PureVPN: facile da usare su ogni piattaforma e con uno sconto SUPER

Il mercato delle Virtual Private Network è ricco di servizi e piattaforme in numero talmente massiccio, che spesso è difficile scegliere un provider tra i tanti.

Se caratteristiche come sicurezza e performance restano una priorità, è bene però considerare anche altri aspetti: solo in questo modo è possibile ottenere la VPN più adatta alle proprie esigenze.

La flessibilità, per esempio, è una peculiarità che non va in alcun modo sottovalutata. Un’ottima VPN, in quanto tale, dovrebbe funzionare su più dispositivi possibili. Così facendo, tale strumento, diventa utile non solo per un singolo utente ma anche per tutta la sua famiglia.

Anche la facilità di utilizzo, soprattutto se nel nucleo familiare non si è tutti esperti di tecnologia, può essere una chiave fondamentale per la scelta più corretta.

PureVPN? Facile da utilizzare, sicura e veloce: tutto quello che puoi chiedere a una VPN

Sotto ogni punto di vista, PureVPN si dimostra una delle migliori opzioni possibili.

Questa VPN, infatti, supporta:

Windows

Mac

Linux

smartphone Android

iPhone

iPad

oltre a proporre estensioni specifiche per browser come Mozilla Firefox e Google Chrome. In qualunque contesto, PureVPN offre app facili da padroneggiare che, allo stesso tempo, consentono di padroneggiare al meglio questa VPN.

Lato sicurezza poi, questo provider non ha nulla da invidiare alla concorrenza, anzi. La crittografia AES a 256 bit, l’adozione del protocollo WireGuard e i server supportati per il P2P, rendono questo sicuro e performante.

D’altronde, i 3 milioni di utenti soddisfatti su TrustPilot, rappresentano in maniera chiara quale sia il reale valore di PureVPN.

Non solo: vista l’attuale promozione, questo è il momento giusto per effettuare una sottoscrizione con questo provider.

Grazie all’82% di sconto sul piano biennale, infatti, è possibile ottenere tutti i vantaggi di PureVPN spendendo appena 1,93 euro al mese.

Tenendo presente che la piattaforma offre altri 3 mesi GRATIS di servizio, appare logico come questo sia il momento giusto per sottoscrivere un piano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.