PureVPN compie 16 anni: il nuovo pacchetto privacy è già in sconto

In occasione del 16esimo anniversario di PureVPN, il provider ha presentato PureMax: una suite di sicurezza informatica all’avanguardia, che protegge la tua identità online e i tuoi dati personali. Questo eccezionale piano esclusivo offre agli utenti, sia nuovi che esistenti, un controllo totale sulla propria privacy senza dover spendere una fortuna.

Preparati ad immergerti in un mondo di sicurezza senza precedenti. PureMax ti offre quattro prodotti avanzati: una VPN premium, uno strumento per proteggere la tua privacy sui social media, un gestore di password e uno strumento di crittografia dei dati. E sai qual è la ciliegina sulla torta? Puoi accedere a tutti questi strumenti con uno sconto fino al 79%, e ottenere addirittura 4 mesi completamente gratuiti.

Ecco cosa include la suite PureMax

Scopriamo insieme i dettagli di questi prodotti per la sicurezza informatica, e come possono migliorare la tua privacy online.

PureVPN : con oltre 6.500 server in oltre 70 paesi, PureVPN è un servizio VPN premium dedicato che ti permetterà di lavorare in modo più sicuro, aggirare le restrizioni regionali e accedere a Internet senza preoccuparti che le tue informazioni personali vengano compromesse;

PurePrivacy : si tratta di una soluzione one-stop per salvaguardare la tua impronta digitale da terze parti. Puoi scegliere di nascondere la tua posizione, limitare l'accesso alle tue foto e ai tuoi post personali e impedire che la tua attività online venga tracciata;

PureKeep : migliora la tua sicurezza online e previeni le violazioni dei dati con PureKeep , un gestore di password progettato per garantire che le tue informazioni personali siano sempre al sicuro. Ora puoi accedere alle tue informazioni private con un'unica password principale, invece che con dozzine di password diverse;

PureEncrypt: è uno strumento di crittografia che riduce significativamente il rischio di violazione dei dati crittografando i file per l'archiviazione locale e cloud.

La VPN, in particolare, è la punta di diamante dell’intero pacchetto. Ti permetterà di accedere a tutti i tuoi contenuti online preferiti liberandoti dalle limitazioni geografiche, proteggendo al tempo stesso la tua privacy e mantenendo sempre l’anonimato del tuo traffico online grazie a un tunnel crittografato e una rigorosa politica no-log. La vasta rete di server veloci ti permetteranno di navigare fluidamente e senza rallentamenti.

In più, PureVPN è compatibile con gran parte dei sistemi operativi: Windows, macOS, Android, iOS, Linux e alcuni browser. Ottieni il 79% di sconto su uno o tutti i prodotti della suite PureMax grazie alla promozione in corso, valida per il piano di abbonamento biennale. Otterrai, in più, quattro mesi gratuiti offerti dal provider. Tutti i piani offrono, inoltre, una garanzia di rimborso entro 31 giorni.

