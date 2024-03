Pulisci la tua Auto all'istante con questo Aspirapolvere Rowenta a 39€!

Il protagonista di questo sconto è un mini aspirapolvere particolarmente potente e compatto. Il suo nome è Rowenta Extenso ed è dotato di un motore da ben 4.8 V, il ché assicura una pulizia efficace degli interni della tua auto e non solo! La vera novità è, però, il suo prezzo scontato che arriva ad appena 39,99€ anziché 69,99€! Scopriamo tutti i dettagli di questo prodotto.

Tutte le caratteristiche del mini aspirapolvere Rowenta Extenso

Grazie alle sue dimensioni contenute, questo mini aspirapolvere è sempre a portata di mano per un utilizzo immediato. Dalle briciole sul tavolo dopo colazione ai peli del gatto sul divano, fino alla sporcizia in macchina, questo dispositivo è perfetto.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, Rowenta Extenso offre una potenza sorprendente. La tecnologia ciclonica garantisce un’aspirazione efficace e duratura, mentre la batteria al litio assicura fino a 20 minuti di autonomia per pulire senza interruzioni.

Con la bocchetta principale ideale per aspirare superfici piane e le boccette aggiuntive per raggiungere anche i punti più difficili, questo modello offre un set completo per una pulizia impeccabile in tutta la casa e non solo. La bocchetta lancia piatta integrata ti consente di raggiungere infatti gli angoli più stretti.

La sua impugnatura ergonomica assicura una presa comoda e intuitiva. Lo svuotamento è poi facile e veloce. Inoltre, tutti i componenti di questo aspirapolvere, ad eccezione del corpo motore, sono lavabili in acqua, garantendo una pulizia facilissima. Anche il filtro è completamente lavabile, rendendo la manutenzione un gioco da ragazzi.

Dimentica scopa e paletta grazie al fantastico aspirapolvere portatile Rowenta Extenso. A soli 39,99€ non avrai scuse per non prenderlo!