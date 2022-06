PS5 con Vodafone V-Max si paga solo con carta di credito?

Ti abbiamo parlato più volte dell’offerta Vodafone V-Max che ti permette di acquistare una PS5 da pagare in 24 comode rate. Si tratta di una promozione ancora attiva, che ovviamente non è esclusa dalle difficoltà di reperire la console Sony: le disponibilità sono sempre limitate e bisogna affidarsi al proprio punto Vodafone di fiducia per tutte le informazioni del caso.

C’è però una novità valida dallo scorso mese: fino a ulteriori comunicazioni infatti, per sottoscrivere l’offerta sarà necessario allegare un metodo di pagamento tramite carta di credito. Non è più possibile dunque, almeno per il momento, optare per la domiciliazione bancaria.

Vodafone V-Max e PS5: come funziona l’offerta e come pagare

Facciamo quindi un rapido recap di come è strutturata l’offerta. Acquistando un abbonamento di rete fissa V-Max è possibile associare anche un bundle che contiene una PS5, un DualSense aggiuntivo e il gioco Gran Turismo 7 a 27,99€ in più al mese per due anni. Al termine del periodo, ovviamente, la console resterà tua per sempre. Il piano V-Max include:

Internet ultraveloce fino a 2.5 Gigabit/s su Fibra FTTH

Modem con WiFi Optimizer incluso

Chiamate da numero fisso

Vodafone sempre connessi con backup 4G per navigare senza interruzioni

WiFi garantito in tutta la casa grazie al collaudo da parte di esperti Vodafone

Protezione da virus e siti dannosi con Parental Control con la tecnologia Digital Privacy&Security Family

Per sottoscrivere l’offerta devi recarti presso un punto vendita Vodafone, in cui riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno e su quanto tempo dovrai attendere prima di ricevere a casa la tua PS5. Potrebbe essere necessario avere molta pazienza, ma è sicuramente uno dei modi più veloci per tentare di avere la console in un periodo in cui risulta ancora molto complicato.

Per pagare, al momento, pare che l’unico metodo accettato sia quello di addebitare tutto ad una carta di credito. Fino a ulteriori comunicazioni quindi non sarà possibile scegliere la tradizionale domiciliazione bancaria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.