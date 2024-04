New Super Mario Bros U. Deluxe a soli 49,90€ su Amazon

Clamorosa offerta quella che ti stiamo suggerendo oggi su Amazon; se sei un fan di lunga data dei videogame dedicati all’idraulico baffuto più famoso di sempre o semplicemente ami i giochi platform ricchi di azione e divertimento, non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di aggiungere New Super Mario Bros U. Deluxe alla tua collezione di giochi per Nintendo Switch. Pensa che lo troverai ad un prezzo imbattibile di soli 49,90€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, quindi cosa aspetti? Fallo tuo adesso prima che sia troppo tardi o prima che finiscano le scorte disponibili sul noto portale di e-commerce americano. Avrai anche accesso alla garanzia di due anni e al reso gratis entro quattordici giorni dall’acquisto.

New Super Mario Bros U. Deluxe: ecco perché comprarlo?

In questo videogame dovrai affrontare i classici nemici del mondo di Super Mario, superando ostacoli sempre più impegnativi e saltando da piattaforma in piattaforma in uno dei platform più avvincenti di tutti i tempi. Con New Super Mario Bros U. Deluxe, il divertimento è garantito anche in compagnia degli amici e della famiglia. Grazie alla modalità multiplayer, potrai permettere ad altri tre amici di unirsi alla sfida simultaneamente, lavorando insieme per superare livelli. Questo è un videogame perfetto per le lunghe serate invernali o per momenti di divertimento estivi sotto l’ombrellone.

Questa edizione Deluxe include non solo il gioco base, ma anche il pacchetto di espansione “New Super Luigi U”; questa versione ti fornirà quindi una quantità incredibile di livelli aggiuntivi e sfide ancora più impegnative. Grazie alla portabilità della console Nintendo Switch, puoi goderti l’emozione di giocare a questo gioco ovunque tu sia. Con un prezzo così conveniente su Amazon, l’acquisto di New Super Mario Bros U. Deluxe è da fare al volo; lo pagherai soltanto 49,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.